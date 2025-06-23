شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة وشبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر



وفيما تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلي : وفيما تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلي : - يسود طقس حار الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

- ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

- شبورة مائية من (8:4 صباحاً) يوم الإثنين 23 يونيو على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

- اضطراب الملاحة البحرية يوم الإثنين 23 يونيو على شواطئ مطروح العلمين - الأسكندرية ) وسرعة الرياح من (60:50 كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2) متر.

- نشاط رياح من يوم الإثنين 23 يونيو الى يوم السبت 28 يونيو أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ومتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ مطروح - العلمين الأسكندرية ( وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2) متر. وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 27 درجة.