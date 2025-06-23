شكرا لقرائتكم خبر عن خبير نفطى لـ"الخليج 365": غلق مضيق هرمز كارثة عالمية.. والتنفيذ مستبعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور كامل الحرمى، خبير النفط وشئون الطاقة الكويتى، أن إغلاق مضيق هرمز، فى حال تنفيذ إيران تهديداتها، بمثابة كارثة نفطية عالمية، إضافة إلى كونه يمثل عقبة كبرى أمام حركة التجارة، وحجم الأضرار يتوقف أيضا على مدة الإغلاق، فتتزايد المخاطر مع طول المدة.

أشار الحرمى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن من 20–25% من النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز، بمعدل 22 مليون برميل من النفط تقريباً تمر يوميًا عبر مياه المضيق، إضافة إلى نسبة تتراوح بين 20–30% من تجارة الغاز الطبيعي وحوالي 70% من النفط المتجة إلى آسيا.

وبالنسبة للبدائل، أكد الحرمى أنه لا يوجد بديل عن مضيق هرمز ، فلا يمكن تمرير سوى سوى 3 ملايين برميل عن طريق تركيا.

وسيظل من الضروري القيام بالرحلات عبر مضيق هرمز نفسه، والذي يبلغ عرضه 21 ميلا في أضيق نقطة له.

واستبعد الحرمى إمكانية تنفيذ إيران تهديداتها بغاق المضيق، موضحًا أن "هرمز" بمثابة "شريان النفط" العالمى، ولا أحد يملك قرار غلقه وإذا حدث ذلك فسوف تتدخل القوة البحرية المشتركة المتعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة لفتح المضيق؛ فهناك أسطول بحرى أمريكى مرابض فى المياه الإقليمية، يتمركز في البحرين ونطاق نشاطه يمتد من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، مرورا بالمحيط الهندي وبحر العرب.



ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق؛ لكن البرلمان الإيرانى قد وافق أمس الأحد على إغلاق المضيق، كما أن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".

بينما ذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية، أن قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.