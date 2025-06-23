شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: الأتوبيس الترددى نقلة جديدة فى وسائل النقل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على مشروع الأتوبيس الترددي الجديد، باعتباره نقلة نوعية في وسائل النقل الذكية، وخطوة هامة تجسد حرص الدولة على توفير وسائل نقل جماعي آمنة ومتكاملة تسهم في تيسير حركة المواطنين، في ظل الطفرة الملموسة التي يشهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة.

وخلال الفيديو، أوضح المهندس محمود الشيخ مدير مشروع الأتوبيس الترددي بوزارة النقل أن المشروع يعد أحد وسائل النقل الجماعي المستدام التي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، حيث تم تصميم مساره بطول 113 كم، لخدمة جميع المناطق والتقاطعات الرئيسة على الطريق الدائري.

وأشار "مدير المشروع" إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة نقل الركاب على الطريق الدائري بطريقة حضارية ومنظمة، تتيح نقل أكبر عدد من الركاب في أقل وقت ممكن.

وأوضح أن المشروع يتكون من 3 مراحل، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وصولًا إلى محطة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتغطي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتقاطعات رئيسية مثل طرق الإسكندرية الزراعي، والسويس، والإسماعيلية الصحراوي، بما يحقق خدمة فعالة لجميع مرتادي القاهرة الكبري القادمين من مختلف الأقاليم.

وأكد أن اختيار المحطات جاء وفق محددات تضمن تكامل المشروع مع خطوط النقل الجماعي القائمة، منها الخط الثاني للمترو بمنطقة شبرا الخيمة، والخط الأول للمترو بالمرج، إلى جانب محطة عدلي منصور المركزية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشبكة وخدمة قطاعات واسعة من المواطنين.

من جانبهم أعرب عدد من المواطنين عن إشادتهم بالمشروع، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل الجماعي، لما يوفره من راحة في التنقل، وسرعة في الوصول دون الحاجة للانتظار الطويل، مع الالتزام بمواعيد التشغيل والانضباط في تقديم الخدمة، كما أعربوا عن رضاهم بمستوى الأمان داخل الأتوبيسات، إلى جانب ملاءمة تكلفة التذكرة لمختلف شرائح الركاب، وهو ما يعزز الاعتماد على هذا النوع من النقل الحديث كبديل عملي ومريح للوسائل التقليدية.