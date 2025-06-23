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إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور

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  • إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور 1/7
  • إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور 2/7
  • إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور 3/7
  • إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور 4/7
  • إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور 5/7
  • إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور 6/7
  • إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 23 يونيو 2025 01:02 م

أكدت محافظة القاهرة أنه تم انقاذ سيدة وطفل من العقار الذى انهار منذ قليل رقم 175 شار ع الترعة البولاقية بشبرا، وأن العقار كان خالى تقريبا من السكان عدا الإثنين الذين تم إنقاذهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بانهيار منزل فى شبرا مصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من 3 طوابق وانتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى موقع الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

التلفيات الناجمه من عقار شبرا
التلفيات الناجمه من عقار شبرا

 

انقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار
انقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار

 

إنقاذ شخصين من عقار شبرا المنهار
إنقاذ شخصين من عقار شبرا المنهار

 

انهيار منزل فى شبرا مصر
انهيار منزل فى شبرا مصر

 

عقار شبرا المنهار
عقار شبرا المنهار

 

عقار شبرا
عقار شبرا

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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