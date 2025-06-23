شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة القاهرة أنه تم انقاذ سيدة وطفل من العقار الذى انهار منذ قليل رقم 175 شار ع الترعة البولاقية بشبرا، وأن العقار كان خالى تقريبا من السكان عدا الإثنين الذين تم إنقاذهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بانهيار منزل فى شبرا مصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من 3 طوابق وانتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى موقع الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.



التلفيات الناجمه من عقار شبرا



انقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار



إنقاذ شخصين من عقار شبرا المنهار



انهيار منزل فى شبرا مصر



عقار شبرا المنهار