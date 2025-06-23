شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قفزة تاريخية غير مسبوقة لتحويلات المصريين بالخارج بمعدل 77.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قفزة تاريخية غير مسبوقة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال البنك المركزي المصرى اليوم الاثنين، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج حققت خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

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البنك المركزى: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهروزارة الزراعة: استيراد 4.9 مليون طن قمح و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء