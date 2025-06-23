شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الاختلافات بين شروط الترشح لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يشهد عام 2025 انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ بعد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قوانين الانتخابات النيابية.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة والمنشورة في الجريدة الرسمية، يستعرض ”الخليج 365” الاختلافات في الشروط المطلوب توافرها في المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:

1- السن

*ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

*ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح لمجلس النواب عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

2-المؤهل الجامعي:

*-أن يكون المرشح للشيوخ حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

*-أن يكون المرشح للنواب حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.

3-المستندات المطلوبة:

*تتضمن ثمانية أوراق من بينهم شهادة المؤهل الجامعي لمرشح الشيوخ.

*تتضمن ثمانية أوراق من بينهم شهادة التعليم الأساسي لمرشح النواب.