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235 درجة توقعات القبول بتنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2025

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235 درجة توقعات القبول بتنسيق الثانوية العامة بالقاهرة 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الإثنين، 23 يونيو 2025 11:53 ص

تعمل مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تلك الفترة على تحديد درجات القبول بـ تنسيق الثانوية العامة 2025، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويبحث كثير من أولياء الأمور بمحافظة القاهرة عن درجات تنسيق القبول للصف الاول الثانوي العام، حيث من المقرر أن يتم تحديد درجات تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة بالقاهرة ب 235 درجة على أن يتم النزول بهذه الدرجات فى مرحلة أخرى بعد تقدم الطلاب بالمرحلة الأولى وإجراء حصر للمقاعد والأماكن بالمدارس الثانوية.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025 بنسبة نجاح 77%
 

واعتمد خلال الأيام الماضية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح 77% وبلغ عدد المتقدمين 199587 للامتحان طالب وطالبة حضر منهم 193835 طالب وطالبة ونجح 149257 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 95.95% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84.5% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 88.5% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 70.12% ونتيجة إمتحانات الإعدادية بنسبة نجاح 50%.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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