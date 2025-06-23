شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: دمار هائل فى محطة الكهرباء بمدينة أسدود بعد قصف صاروخ إيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بحدوث دمار هائل في محطة الكهرباء بمدينة أسدود بعد إصابتها بصاروخ إيراني.

وذكرت مراسلة القناة، أن صفارات الإنذار دوت 35 دقيقة في إسرائيل وهي أطول مدة منذ بدء الحرب مع إيران.

قال إعلام إيراني أن الرشقة الصاروخية الجديدة تستهدف مواقع عسكرية واقتصادية إسرائيلية.