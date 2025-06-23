شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 4 موجات صاروخية تستهدف أنحاء إسرائيل كافة فى 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيمالإثنين، 23 يونيو 2025 11:01 ص
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن 4 موجات صاروخية تستهدف أنحاء إسرائيل كافة في 30 دقيقة.
وقالت مراسلة القناة، أن تقديرات بإطلاق 15 صاروخا من إيران تجاه عدة مواقع في إسرائيل، وسقوط ثلاثة صواريخ إيرانية في عدة مناطق بإسرائيل من بينها تل أبيب وأسدود.
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