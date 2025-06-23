شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 4 موجات صاروخية تستهدف أنحاء إسرائيل كافة فى 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن 4 موجات صاروخية تستهدف أنحاء إسرائيل كافة في 30 دقيقة.

وقالت مراسلة القناة، أن تقديرات بإطلاق 15 صاروخا من إيران تجاه عدة مواقع في إسرائيل، وسقوط ثلاثة صواريخ إيرانية في عدة مناطق بإسرائيل من بينها تل أبيب وأسدود.