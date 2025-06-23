شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح مؤتمر "رحلة تعلم" والان مع تفاصيل الخبر

افتتح اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مؤتمر "رحلة تعلم" الذي ينظمهُ المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، وذلك بحضور المطران الدكتور منير حنا مدير المركز ورئيس الأساقفة الشرفي.

وعبّر رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي في كلمته الافتتاحية عن سعادته بانطلاق مؤتمر "رحلة تعلم"، مشيرًا إلى ما يحمله من رسالة محبة وتفاهم بين الأديان. وأكد أن اللقاء يمثل خطوة عملية نحو بناء ثقافة الحوار، حيث يجتمع ممثلو الأديان المختلفة لتبادل المعرفة والانفتاح على الآخر، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات تزرع بذور السلام في عالمنا المتعطش للتفاهم والتعاون.

وقال الدكتور منير حنا أن "رحلة تعلم" ليست مناظرة نبحث فيها عن من الأفضل، أو من الأصح لكنها رحلة نعيشها سويًا لنتعلم من بعضنا البعض. نحن هنا لنتعلم عن الإسلام من المسلمين، وعن المسيحية من المسيحيين، في مناخ من الإحترام المتبادل والانفتاح الصادق. الهدف ليس أن نقارن، بل أن نفهم، وألا نجهل الآخر، بل نعرفه عن قرب، كما يرى نفسه ويعيش إيمانه.

وشدد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالله رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، أن الهدف الأساسي من "رحلة تعلم" هو معرفة الآخر من خلال المتخصصين، موضحًا أن الاستماع إلى من يحمل العلم والخبرة الحقيقية يضمن وصول المعلومات بشكل دقيق وصحيح. وأن هذه الطريقة في التعلم تفتح أبوابًا للفهم والتقدير المتبادل بين الجميع.

الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو 2022 في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.