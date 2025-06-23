شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى بمنزل مجاور لعقار شبرا المنهار وقرار بإخلائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تسبب عقار شبرا المنهار منذ قليل فى إنهيار جزئى بعقار مجاور له، بشارع الترعة البولاقية، وقرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إخلاء العقار المجاور، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة وكذلك معاينة العقارات المحيطة وبيان مدى تأثرها انشائيا من الانهيار.

وفى السياق أكدت محافظة القاهرة أنه تم انقاذ سيدة وطفل من العقار الذى انهار منذ قليل رقم 175 شار ع الترعة البولاقية بشبرا، وأن العقار كان خالى تقريبا من السكان عدا الإثنين الذين تم انقاذهم.



وتلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بانهيار العقار رقم 175 شارع الترعة البولاقية بشبرا المكون من أرضى و4 أدوار دون إصابات او وفيات.

ويتواجد بموقع الحادث قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى والغاز والكهرباء والإسعاف.



انقاذ سيدة وطفل من عقار شبرا المنهار



إنقاذ شخصين من عقار شبرا المنهار



انهيار منزل فى شبرا مصر



عقار شبرا المنهار



عقار شبرا