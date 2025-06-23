شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلبة الثانوية نظام قديم والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام قديم غد الثلاثاء امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويأتي الامتحان وفق مواصفة محددة وواضحة، حيث يتضمن الامتحان 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا وتعتبر المادة ضمن المواد المضافة للمجموع ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 فى النظام القديم، امتحان جميع المواد كمواد مضافة للمجموع عدا الاقتصاد والاحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية، أما اللغة الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية جميعها مواد أساسية مضافة للمجموع عكس طلاب النظام الجديد فهذه المواد تم دمج الجيولوجيا مع الأحياء وخروج اللغة الثانية من المجموع والغاء مادتا الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدى قرابة 45 ألف طالب وطالبة الامتحان فى النظام القديم .