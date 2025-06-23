شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يَتفقدّ أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل بباب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الإثنين ، المقاعد التي جرى إنشاؤها بشكل لائق وكريم ، لـ عمال اليومية والتراحيل ، للجلوس عليها وانتظار أرزاقهم ، لتكون بديلة عن الانتظار في الشارع ، ولتحميهم من حرارة الصيف، وبرودة الشتاء، وذلك في منطقة باب الشعرية بالقاهرة كمرحلة أولى، وحث الوزير جبران ،العمال على الإستفادة من هذه المقاعد ، والجلوس عليها أثناء إنتظار أرزاقهم اليومية ،وأوضح لهم أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الإستمرار في دعمهم وحمايتهم وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق و كريم .

وقال الوزير في تصريحات أن هذه الأماكن يتم إنشائها، وتجهيزها بتمويل من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في سياق خطة "الوزارة " نحو حصر عمال التراحيل ، ودمجهم في منظومة الحماية والرعاية، التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بياناتها، عن طريق المقاولين أو الشركات، وأوضح الوزير أن فئة عمال اليومية، والتراحيل تضعهم الوزارة خلال هذه المرحلة ،على رأس اهتماماتها ،ضمن الفئات الأكثر احتياجا، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس.

جدير بالذكر أن الوزير جبران منذ توليه حقيبة الوزراء في شهر يوليو 2024 الماضي ،قام بجولات ميدانية في شوارع القاهرة والتقى بعمال التراحيل واليومية،ووعدهم بتقديم الدعم والحماية لهم ، والبدء في حصرهم، ودمجهم في منظومة الحماية ،و بتوفير أماكن آدمية ينتظرون أرزاقهم فيها .