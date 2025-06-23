شكرا لقرائتكم خبر عن من النار إلى النور.. ولادة الطفل يحيي بمعجزة إلهية فى «مستشفى الناس» بعد إصابة الأم بحروق خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طاقة أمل تولدت من قلب محنة واجهتها أم في الأيام الأخيرة من الحمل، وكانت مستشفى الناس الخيري، شاهدًا على تفاصيل هذه القصة المؤثرة التي بدأت بمأساة وانتهت ببصيص أمل ونور، حيث استقبلت مستشفى الناس، أم حامل في شهرها التاسع – الأسبوع 38 تحديدًا - بقسم الطوارئ لما تعانيه من حروق بالغة من الدرجة الثانية العميقة والدرجة الثالثة، نجمت عن انفجار "حلة ضغط" أثناء استخدامها لأول مرة، مما أدى إلى إصابتها بشكل خطير.

ورغم حالتها الحرجة وإصاباتها البالغة، كانت الأم قلقة على جنينها، حيث لاحظت توقف حركته لبعض الوقت، وعلى الفور، تم تشكيل فريق طبي متكامل (كونسولتو) في مستشفى الناس، ضم أطباء من تخصصات الجراحة، والعناية المركزة، والنساء والتوليد، والتخدير، وبعد تقييم الوضع، قرر الفريق الطبي إجراء عملية ولادة فورية لإنقاذ الطفل.

بفضل الله والجهود الطبية المبذولة بدقة وسرعة متناهية من الفريق الطبي بمستشفى الناس، وُلِد الطفل "يحيى"، بسلام، وتم وضعه في الحضانة لمدة يومين كإجراء احترازي، وخرج بعدها بصحة جيدة وهو الآن في أحسن حال ويتمتع بحالة مستقرة.

أما الأم، فقد كانت حالتها في البداية غير مستقرة وعانت من ارتفاع في درجة الحرارة، وخضعت بعد الولادة لثلاث عمليات جراحية لتنظيف الجروح والحروق، واستقرت حالتها مؤخرًا، فيما يتم تجهيزها حاليًا لإجراء عمليات ترقيع جلدي لاستكمال علاجها.

وتمثل قصة الأم وولادة طفلها يحيى، في خضم هذه المحنة تجسيدًا للانتقال من شدة الألم والمعاناة إلى نور الأمل والحياة الجديدة، والتي أصبحت قصة نجاح جديدة أشبه بالمعجزة لتنضم إلى سجل إنجازات الفرق الطبية المتميزة في مستشفى الناس.

يشار هنا إلى أن مستشفى الناس الخيري، افتتحت وحدة الحروق لتكون أحدث الأقسام المنضمة لرحلة نجاح الصرح الطبي الكبير في تقديم الخدمات الطبية المميزة للجمهور بالمجان إلى جانب وحدة القلب ووحدة الجهاز الهضمي، وذلك بأيدي نخبة من كبار الأطباء المصريين.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس واحدة من أهم المستشفيات الخيرية الغير هادفه للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لكل المصريين، وتفتح مستشفى الناس أبوابها لجميع مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق، وتعمل على وضع خطة علاجية لهم بأحدث الطرق الطبية ووفقاً لآخر المعايير والضوابط لهذه الأمراض عالمياً.

وتبلغ مساحة مستشفى الناس - التى تم افتتاحها عام 2019 - 30 ألف متر مربع تتضمن 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، و10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و48 عيادة خارجية.























