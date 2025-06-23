شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة 15% .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات يوليو بالزيادة الـ15% خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر بدء الصرف أول الشهر مع تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالصرف من خلال منافذ الصرف على مستوى الجمهورية.

على جانب آخر وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدد من الحالات التى يتم فيها قطع معاش المستحق، فطبقا للمادة 105، يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وفاة المستحق و زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية "العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز وكذلك الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أى التاريخين أقرب.