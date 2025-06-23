شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 10 مديريات تواصل حملات التوعية والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مديريات العمل في مختلف محافظات الجمهورية جهودها في تنفيذ تكليفات وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الوعي بقانون العمل الجديد، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، شهد اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 نشاطا مكثفا شمل 10 محافظات، تنوعت فعالياته بين ندوات توعوية، وملتقيات مهنية، وحملات تفتيش ميدانية، استهدفت العاملين وأصحاب الأعمال، بهدف نشر الوعي بحقوق وواجبات العمل، وتأكيد الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

نظمت مديرية العمل بأسيوط ملتقى توعويا حول أهمية السلامة والصحة المهنية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات التنفيذية. وشدد مسؤولو المديرية على ضرورة رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من إدارة الأزمات، مؤكدين أن ثقافة السلامة أصبحت إحدى ركائز التنمية المستدامة، ومؤشرا لتقدم المجتمعات.

أطلقت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة تثقيفية تحت عنوان "معا من أجل بيئة عمل إنسانية"، تناولت أحكام قانون العمل الجديد، والضمانات المقررة لحماية حقوق المرأة، والتصدي لعمل الأطفال. وأكدت المديرية أن هذه الندوات تندرج ضمن خطة تستهدف دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز ثقافة العمل المسؤول في القطاعين السياحي والصناعي.

عقدت مديرية العمل بالدقهلية ندوة عمالية للتوعية بأهمية المفاوضة الجماعية كآلية لحل الخلافات ودعم بيئة عمل مستقرة، خاصة في المنشآت التعليمية. وتناولت الندوة سبل التسوية الودية وفقا لقانون العمل، وسط تفاعل من المشاركين الذين طالبوا بتكرار مثل هذه الفعاليات.

نظمت مديرية العمل بسوهاج ندوة تثقيفية تناولت مفاهيم السلامة المهنية، ومخاطر بيئة العمل المختلفة، وطرق الوقاية من الحريق، والتعامل مع الطوارئ. وأكدت المديرية أن هذه الندوات تستهدف حماية العنصر البشري، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

نظم مكتب عمل المنيا ندوة توعوية للعاملين والعاملات تناولت أحكام قانون العمل الجديد، إلى جانب مناقشة قضايا العنف والتحرش والإدمان، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة ومحترمة، خاصة في المؤسسات التعليمية.

نفذت مديرية العمل بالقليوبية ندوة تعريفية بأبرز مكتسبات العاملين في قانون العمل الجديد، مع التركيز على تشغيل النساء والأطفال. وأكد مسؤولو المديرية أن هذه الندوات تسعى إلى رفع الوعي القانوني للعاملين وأصحاب الأعمال، بما يدعم بيئة عمل متوازنة.

أطلقت مديرية العمل بقنا عددا من الحملات التفتيشية على المنشآت، خاصة التي يحظر فيها تشغيل الأطفال، إلى جانب ندوات توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ولقاءات مع العمالة غير المنتظمة. وتأتي هذه الأنشطة ضمن خطة الوزارة لتكثيف الرقابة ورفع وعي القوى العاملة بحقوقها.

نظمت مديرية العمل بالقليوبية ندوة تثقيفية تناولت أحكام تشغيل النساء وتشغيل الأطفال وفقا للتشريعات الوطنية، بهدف تمكين العاملين وأصحاب الأعمال من الالتزام بالقواعد القانونية، وتعزيز بيئة عمل آمنة خالية من الانتهاكات.

وانطلقت بمحافظة الجيزة فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، تحت عنوان "السلامة السلوكية في بيئة العمل"، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي السلامة بمختلف القطاعات. وتضمنت الفعاليات مناقشات مفتوحة حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة، وتوصيات بتكرار مثل هذه اللقاءات لتبادل الخبرات وتعميم مفاهيم الوقاية.

كما اختتمت الفعاليات بندوة توعوية نظمتها مديرية العمل بشرم الشيخ للعاملين بأحد فنادق المدينة، ركزت على شرح أحكام قانون العمل الجديد، وترسيخ مبادئ بيئة عمل عادلة ومتوازنة، وذلك ضمن جهود متواصلة لنشر الثقافة القانونية في قطاعات السياحة والخدمات.