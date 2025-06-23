شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1300 حالة إشغال للمقاهى والمحال خلال حملات فى حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة شن حملات بقطاع حدائق الأهرام، لرصد المخالفات والتعديات بالشوارع ومتابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقالت المحافظة في بيان لها إن الحملات أسفرت عن رفع 1300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسي، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية)، مضيفة أنه تم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام.

وأوضحت أن الحملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأنهم لتعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

وأضافت أن الحملات استهدفت المرور على المنشآت للتأكد من الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وإزالة عدد من الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب المرور على منشآت مخالفة للتوجيه بالسير في إجراءات التصالح مع تحرير إنذارات لهم.