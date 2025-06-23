شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد مسخدمى الدائري عدم السير بالحارة المخصصة للأتوبيس الترددي والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجدة بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الاخرى للطريق، وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي. بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري .

و أشارت الوزارة إلى التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري .

كما أكدت الوزارة على ثقتها الكبيرة في الوعي الكبير للمواطنين من مستخدمي الطريق الدائري بالالتزام بتعليمات السلامة والامان، وعدم استخدام الحارة المخصصة للاتوبيس التردي بما يساهم في المحافظة على الارواح والمركبات .