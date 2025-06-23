شكرا لقرائتكم خبر عن بدون تعقيد.. أهم الأسئلة فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعمه المستمر للعملية التعليمية، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية في مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بـ الثانوية العامة، وذلك ضمن سلسلة مراجعاته التعليمية التي تواكب جدول امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وتأتي مراجعة مادة الفيزياء في وقت بالغ الأهمية، إذ يستعد الطلاب لأداء الامتحان المقرر يوم الخميس 26 يونيو 2025، بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وتكثيف المراجعة استعدادًا للمادة التي تُعد من الركائز الأساسية لطلاب العلمي، وتتطلب مهارات التحليل والفهم والتدريب على الأسئلة.

وتتضمن المراجعة مجموعة من أهم الأسئلة المتوقعة ونماذج تدريبية على نمط التقييم الحديث، ويقدمها نخبة من أبرز معلمي المادة، في بث مباشر متاح عبر ”الخليج 365”، بما يسهل على الطلاب المراجعة من أي مكان وفي أي وقت.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين. وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وفي سياق متصل، طمأنت الوزارة الطلاب، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات ستكون متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الفهم المختلفة، مشيرة إلى تلافي أي سلبيات ظهرت في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وضمان انضباط اللجان الامتحانية وتكافؤ الفرص.

وتأتي هذه الخطوة من ”الخليج 365” استمرارًا لدوره في دعم الطلاب وتيسير المراجعة خلال موسم الامتحانات، عبر تقديم محتوى تعليمي مجاني، متاح عبر بوابة الثانوية العامة على موقعه الرسمي.