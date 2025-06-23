شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الاشتراك طلاب الإعدادية في "أشبال مصر الرقمية".. منحة مجانية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المنحة المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية"، تستهدف تعزيز وتطوير المهارات التكنولوجية للطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بحيث يكونوا مؤهلين بشكل كامل لمواكبة مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الراهنة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمى للمديريات التعليمية، إن منحة وزارة الاتصالات تستهدف من خلال المبادرة تنمية مهارات تلاميذ المدارس ضمن رحلة تعليمية متكاملة وفقًا لأحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتطوير الألعاب، هذا بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية للتلاميذ، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

وتعد مبادرة أشِبال مصر الرقمية أيضا منحة مجانية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي، من جميع المدارس المصرية على أن يستوفي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمباردة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي، ومدة البرنامج التدريبي شهرين خلال الإجازة الصيفية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم مديري المديريات والإدارات التعليمية بنشر مبادرة "أشبال مصر الرقمية" التابعة لوزارة الاتصالات في جميع المدارس لأنها تستهدف تنمية مهارات طلاب المدارس ضمن رحلة تعليمية متكاملة وفقًا لأحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، تطوير البرمجيات، تأمين الشبكات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي والروبوتات، علوم البيانات، الأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

شروط التقديم في البرنامج الصيفي "مبادرة أشبال مصر الرقمية:

- الجنسية: مصري.

- أن يكون الطالب ممن لديهم الشغف بالتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يدرس ومقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية مثل: الحكومية، الخاصة، التجريبية، الأزهرية، المتفوقين، اليابانية والدولية.

- مخصص للطلاب الذين أنهو دراستهم في العام الدراسي 2024/2025، من أولى إعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

المنحة مقدمة فقط للطلاب المتفوقين الذين حصلوا على 90% فأكثر من المواد الدراسية (اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات) في العام الدراسي 2023/2024، أو في الفصل الدراسي الأول من 2024/2025.

وأوضحت وزارة التعليم، رابط التقديم لطلاب المرحلة الإعدادية لمبادرة أشبال مصر الرقمية بحيث يكونوا مؤهلين بشكل كامل لمواكبة مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي والثورة التكنولوجية الراهنة، كما يمكن للطلاب الاشتراك من خلال الرابط التالي

https://deci.gov.eg/



