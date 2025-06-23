شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة نهائية لمادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بالنظام القديم، غدًا الثلاثاء 24 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل "الفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والصينية" كمادة مضافة للمجموع، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، مراجعة شاملة لمادة اللغة الفرنسية، تتضمن أهم أجزاء المنهج وما به من قواعد، وذلك ضمن المراجعات النهائية التى يتيحها لطلاب الثانوية العامة، في مختلف المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة، ضمن المواد المضافة للمجموع بالنظام القديم، مشيرة إلى أنها تتضمن مواد (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية - الصينية).

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان يتكون من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن امتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم تعقد فيها مواد اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق كمواد مضافة للمجموع.



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