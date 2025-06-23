شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أن اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد بالقاهره تنعقد خلال الفتره من 24 -26 يونيو على هامش الدوره الثانيه للملتقى الدولى ( الزراعه الذكيه الخضراء)، وسوف يناقش المكتب التنفيذى للاتحاد

الأنشطة والفاعليات التى تمت تنفيذها فى مصر وبعض البلدان الأفريقية وكذلك خطه العمل خلال الفتره القادمه وانتخاب هياكل الاتحاد للدوره القادمه وقيام أعضاء المكتب التنفيذى بزيارات ميدانيه لبعض المزارع التى تستخدم التقنيات الحديثة فى الزراعه وكذلك زياره لبعض المصانع التى تنتج بعض مستلزمات الانتاج الزراعي.



وأوضح الدكتور خليفة بأن اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة تم تاسيسه بموافقة ورعايه كريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى عام 2020 كمجتمع مدنى زراعى يضم المنظمات الزراعية والجمعيات والمراه الريفية وشباب المهندسين الزراعيين الافارقه.



ومقر الامانه العامه للاتحاد بالقاهره -جمهوريه مصر العربيه ويضم الاتحاد حاليا 27 منظمه ونقابه زراعيه يمثلون 27 دوله افريقيه ممثلين لكافه المناطق الجغرافية بافريقيا ( شمال وغرب وشرق ووسط وجنوب أفريقيا ).