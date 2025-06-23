شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب كلية حقوق جامعة حلوان الأهلية يستعدون للتدريبات الصيفية عقب الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتمَّ طلاب برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية اختبارات نهاية العام الدراسي 2024-2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والذي أكد التزام الجامعة بتوفير كافة أشكال الدعم للطلاب خلال فترة الاختبارات، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم، مع الحرص على توجيههم بالتعليمات والإرشادات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منضبطة ترقى إلى المستوى المطلوب من الجودة. وقد تحقق ذلك بالفعل، حيث اتسمت تلك الفترة بالانضباط والالتزام.

ويستعد طلاب برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، تحت إشراف الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق والمشرفة على البرنامج، والدكتور أمير ناصر، مسجل البرنامج، لبدء التدريبات العملية في مكاتب المحاماة الدولية خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك تنفيذًا لرؤية الجامعة في بناء جيل قانوني متميز، قادر على الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وتعزيز جاهزية الخريجين للانخراط بكفاءة في ميادين العمل المهني والقضائي.

وفي هذا السياق، صرَّحت الدكتورة أمل لطفي قائلة:"إن حرص البرنامج على توفير فرص تدريبية متميزة لطلابها يأتي انطلاقًا من إيماننا العميق بأن إعداد خريج قانوني محترف لا يكتمل دون دمج الجانب النظري بالتطبيق العملي. ونعمل باستمرار على توسيع شراكاتنا مع مؤسسات قانونية مرموقة لضمان تجربة تدريبية تواكب متطلبات سوق العمل".