شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على جنسية أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار وزير الداخلية رقم 892 لسنة 2025، بالإذن لـ 21 مواطن، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل أسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم أيضا، قرار وزير الداخلية رقم 893 لسنة 2025، بالإذن لـ 21 مواطن المردجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الموضحة قرين أسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.







