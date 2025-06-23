شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإيرانى: أطلقنا عشرات المسيرات تجاه إسرائيل معظمها أصابت أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش الإيراني: أطلقنا عشرات المسيرات تجاه إسرائيل معظمها أصابت أهدافها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع الحديث عن الدبلوماسية بعد خيانتها.

وحذّر من أن هجمات إسرائيل والولايات المتحدة وضعت المنطقة في وضع خطير غير مسبوق، مؤكدًا أن طهران التزمت بضبط النفس التام في الرد على العدوان، واقتصرت هجماتها على الأهداف العسكرية والأمنية في إسرائيل.