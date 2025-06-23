شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العسكرية المركزية الإيرانية: الهجوم الأمريكى لم يحقق أي نتيجة والان مع تفاصيل الخبر

قالت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية إن الهجوم الأمريكي على أراضينا لم يحقق أي نتيجة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أن واشنطن انتهكت سيادتنا ودخلت الحرب بشكل مباشر.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستطيع الحديث عن الدبلوماسية بعد خيانتها.

وأضاف: "لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن المؤكد أن مسؤولية عواقب هذه الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي".