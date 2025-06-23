شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهدافها مواقع نووية.. قائد الجيش الإيرانى يتوعد أمريكا بـ"رد حاسم" والان مع تفاصيل الخبر

توعد أمير حاتمى، قائد الجيش الإيرانى، الاثنين، الولايات المتحدة بـ"رد حاسم"، وذلك فى أعقاب هجمات واشنطن الأخيرة التى استهدفت منشآت نووية إيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن حاتمي قوله: "في كل مرة ارتكب فيها الأمريكيون جرائم ضد إيران تلقوا رداً حاسماً.. وسيتكرر الأمر هذه المرة".

وقتل قصف إسرائيلي استهدف منطقة يزد جنوب العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، 10 عناصر من الحرس الثوري، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، الاثنين.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ذكر، الأحد، أن "الحملة العسكرية مستمرة على إيران، ولا يزال لدينا عدة أهداف يتعين ضربها، وأخرى يجب إكمالها".