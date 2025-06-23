شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن الهجوم على 6 مطارات إيرانية غرب وشرق ووسط إيران والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى أنه هاجم 6 مطارات إيرانية فى غرب وشرق ووسط إيران.

وقال الجيش الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين، إن سلاح الجو شنّ هجمات جوية استهدفت ستة مطارات عسكرية تابعة للنظام الإيرانى، تقع في مناطق متفرقة من البلاد تشمل الغرب والشرق والوسط.

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال، نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، أن الضربات طالت مدارج الإقلاع والهبوط ومواقع تحت الأرض وطائرة للتزود بالوقود، بالإضافة إلى تدمير 15 طائرة ومروحية قتالية من طرازات F-14، F-5، وAH-1، تعود للقوات الجوية الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن هذه الطائرات كانت معدّة لاعتراض الطائرات الإسرائيلية أو تنفيذ هجمات مضادة داخل الأراضي الإيرانية، وأضاف أن العملية أسفرت عن تعطيل قدرة الطيران من تلك المطارات والحد من فعالية سلاح الجو الإيراني في استخدامها.

وفى وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلى، الاثنين، إن سلاح الجو يقصف حالياً مواقع ما وصفها بـ"بنية تحتية عسكرية" في مدينة كرمانشاه بغرب إيران.

وأعلن بيان صادر عن جيش الاحتلال، أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في إيران خلال عملية عسكرية ولكن لا يوجد أي قلق من تسريب معلومات.

يأتي هذا التصعيد في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران وتزايد التحذيرات الدولية من الانزلاق نحو مواجهة إقليمية أوسع.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ذكر، الأحد، أن "الحملة العسكرية مستمرة على إيران، ولا يزال لدينا عدة أهداف يتعين ضربها، وأخرى يجب إكمالها".

وأضاف: "نواصل زيادة معدل ضرباتنا وفق خطة العمليات، ومستعدون للاستمرار ما دام ذلك ضرورياً".