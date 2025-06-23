شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون غدا امتحان اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى غدا الثلاثاء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، يوم الثلاثاء الموافق 24/ 6/ 2025 ، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم ) يوم الثلاثاء الموافق 24/ 6/ 2025 امتحان اللغة العربية ورقة ثانية

ويمتحن طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد فى كل شعبة 5 مواد فقط مضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، ويستكمل طلاب شعبة علمى علوم الامتحان فى اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والأحياء، أما طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة يؤدون اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والرياضيات، أما طلبة الثانوية العامة فى الشعبة الأدبية يؤدون اختباراللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألف و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.