شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 29 سفينة بميناء دمياط واستقبال 21504 أطنان بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21504 طن تشمل : 2500 طن كسب صويا و 1413 طن أسمنت صب و 3200 طن مولاس و 4170 طن يوريا و 376 طن ملح معبأ و 3200 طن حديد تسليح و 6645 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59572 طن تشمل : 9753 طن حديد و 6206 طن خردة و 7300 طن فول و 7313 طن فول صويا و 6065 طن ابلاكاش و 3135 طن قمح و 19800 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 315 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1277 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4030 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76598 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 12591 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2402 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4041 حركة .