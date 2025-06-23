شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 29 سفينة بميناء دمياط واستقبال 21504 أطنان بضائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 23 يونيو 2025 10:17 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21504 طن تشمل : 2500 طن كسب صويا و 1413 طن أسمنت صب و 3200 طن مولاس و 4170 طن يوريا و 376 طن ملح معبأ و 3200 طن حديد تسليح و 6645 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59572 طن تشمل : 9753 طن حديد و 6206 طن خردة و 7300 طن فول و 7313 طن فول صويا و 6065 طن ابلاكاش و 3135 طن قمح و 19800 طن سكر .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 315 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1277 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4030 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76598 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 12591 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2402 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4041 حركة .
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