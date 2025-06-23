شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا دبلوماسيا من بعثات دول الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، بمقر أكاديمية الفضاء بالوكالة، وفدًا دبلوماسياً من بعثات الاتحاد الأوروبي الـ27 المعتمده في مصر، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الفضاء.

أعرب الدكتور شريف صدقي عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الهامة التي تعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وقدم شرحا مفصلاً عن وكالة الفضاء المصرية وما تمتلكه من إمكانيات ومعامل حديثه ومتطورة في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

كما اصطحب الدكتور شريف صدقي الوفد الدبلوماسي في جولة للتعرف على ما تمتلكه الوكالة من معامل حديثة ومتطورة، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في الأبحاث والتطوير الفضائي، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة للوكالة في هذا المجال.



الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل وفدا دبوماسيا بمقر أكاديمية الفضاء بالوكالة



وفدا دبوماسيا بمقر أكاديمية الفضاء بالوكالة



وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا دبلوماسيا من بعثات دول الاتحاد الأوروبي