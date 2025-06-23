شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طلاب الثانوية نظام قديم يؤدون امتحان اللغة الثانية كمادة مضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى غدا الثلاثاء 24 يونيو الجارى طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل "الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية" كمادة مضافة للمجموع.

وكان طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة نجاح ورسوب فقط غير مضافة للمجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة 2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة، ضمن المواد المضافة للمجموع بالنظام القديم وتتضمن مواد (الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية- الإيطالية- الإسبانية- الصينية)، والذي يؤديه الطلاب غدا الثلاثاء وفقاً للجدول المعلن موضحة أن الامتحان يتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم تعقد فيها مواد اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق كمواد مضافة للمجموع.