شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بـ ميناء الدخيلة، بالإسكندرية، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحى فى العالم على رصيف بطول 1200م، (من إجمالى طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكى يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ فى حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

و يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى 24 ألف حاوية.

تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمى هاتشيسون -MSC وذلك فى اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.



محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة



محطة تحيا مصر 2