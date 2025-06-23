شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة عين شمس تعتمد لائحة جديدة للمنح الدراسية لطلاب برامج الساعات المعتمدة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الهندسة بـ جامعة عين شمس عن إصدار لائحة جديدة للمنح الدراسية المخصصة للطلاب الملتحقين ببرامج الساعات المعتمدة الدولية للعام الدراسي 2025 – 2026، وذلك في إطار سعي كلية الهندسة بجامعة عين شمس لدعم وتشجيع الطلاب المتفوقين على الالتحاق ببرامجها الدراسية الدولية المتميزة.

وأوضحت جامعة عين شمس أن اللائحة الجديدة تتضمن مجموعة من المنح والمزايا الجديدة، أبرزها:

• منح دراسية خاصة لأوائل الطلاب: يحصل العشرة الأوائل في كل برنامج على خصم مميز في كل فصل دراسي، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية سنوات الدراسة، مع إمكانية الاستفادة من المنح المقدمة سابقاً في حالة توافرها في المتقدم.

• خصومات على التسجيل المبكر:

− يحصل الطلاب الذين يسجلون مبكرًا عبر موقع الكلية على خصم محدد من مصروفات الفصل الدراسي الأول.

− خصم بنسبة 75% من رسوم التسجيل المبكر سينتهي في 1 يوليو 2025، مع استمرار إمكانية التسجيل المبكر حتى 1 أغسطس 2025 عن طريق رابط التسجيل المبكر على صفحة الكلية:

https://eng.asu.edu.eg/home/applyto/early_admission

وأوضحت الكلية أنه يمكن الاطلاع التفاصيل الكاملة حول المنح الدراسية المتاحة، يرجى زيارة موقع الكلية عبر الرابط التالي.

https://eng.asu.edu.eg/ar