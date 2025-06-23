شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي عن كيفية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بالتزامن مع فتح باب التظلمات لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية حتى نهاية الشهر الجاري.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي.

1- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة.

3- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل "ورقيا"، وذلك اعتبارًا من الإثنين الموافق 16 يونيو 2025، وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لمراجعة أوراق الإجابة والتأكد من درجاتهم المستحقة.

وأوضحت أن التظلمات يتم تقديمها من خلال الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المنظمة والجدول المعلن بكل إدارة، وتلتزم جميع الإدارات التعليمية بسرعة الفحص والرد على التظلمات في المواعيد المحددة لضمان مصالح الطلاب وتحقيق العدالة التعليمية.