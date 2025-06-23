شكرا لقرائتكم خبر عن محاسبة المسؤولية على الرقابة بسكك حديد مصر تمنح محمد منزلي درجة الماجستير والان مع تفاصيل الخبر

منحت كلية التجارة بجامعة أسوان الباحث محمد أحمد منزلى إمام، درجة الماجستير فى المحاسبة وذلك بعد مناقشه رسالة الماجستير المقدمة من الباحث تحت عنوان (أثر محاسبة المسؤولية على الرقابة وتقيم الأداء فى الوحدات الخدمية دراسة ميدانية على هيئه سكك حديد مصر) .

وتكونت لجنه المناقشه من الدكتور محمود عمر أحمد جاد، مشرفا وعضوا، والدكتور سامح عثمان ياسين عضوا، والدكتورة سناء محمد محمد حسن، عضوا.

أنشئت كلية التجارة عام 2013م بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 126 لسنة 2013 وذلك مع بداية إنشاء جامعة أسوان، وتضم كلية التجارة أربعة أقسام أكاديمية وهى المحاسبة وإدارة الاعمال والاقتصاد والاساليب الكمية، لتقدم أربعة برامج أكاديمية هى إدارة الاعمال والمحاسبة والاقتصاد والتأمين، وتقدم الكلية حالياً برنامج المحاسبة فى شعبتين باللغتين العربية والانجليزية.



الباحث محمد منزلي



حفل المناقشة



لجنة المناقشة



