شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية إنتاج عجينة الياسمين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مصر الأولى عالميا في إنتاج زيت الياسمين ويعقبها الهند والمغرب وفرنسا والصين وتنتج ما يقرب من 70 – 80٪ من زيت الياسمين الحر في العالم وتعتبر الهند ومصر المنتجيين الرئيسيين لـ عجينة الياسمين في العالم بنسبة 95٪ من الحصة التسويقية العالمية ومن أهم أسواق عجينة الياسمين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وروسيا وهولندا ومن الأسواق الأخرى السعودية والإمارات وألمانيا وإيطاليا واليابان.

وفى التقرير التالى، نتعرف من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على كيفية إنتاج عجينة الياسمين:

1- تتلخص عملية إنتاج عجينة الياسمين في معالجة الزهور بإستخدام مذيب عضوي لاستخلاص الزيت والشمع من الزهور ثم التقطير.

2- تتم عملية التقطير على مرحلتين في جهازين للتبخير حيث يتم التخلص من المذيب من العجينة عن طريق التبخير للحصول على عجينة ياسمين نقية.

3- لإنتاج الزيت الحر يتم فصل الشمع عن الزيت باستخدام حـرارة منخفضة ثم الخلط مع كحول الإيثانول لإذابة الزيت عن الشمع وفصله.

4- يلي ذلك تبخير الكحول و يعطي طن واحـد من الزهور الطازجة ما يصل إلى 2 كجم من العجينة و أكثر من 1.5 كجم من زيت الياسمين الحر (المطلق).

5- تحتوي معامل الياسمين على أربعة وحـدات وهـي وحـدة المستخلص والمبخر والمكثف ووحدة التقطير. الفراغية وتتضمن مراحل الإنتاج أربعة مراحل.