شكرا لقرائتكم خبر عن %84 من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بمخاطر الشائعات على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات التوعية للمواطنين بمخاطر الشائعات على مواقع التواصل؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية للمواطنين بمخاطر الشائعات على مواقع التواصل.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية للمواطنين بمخاطر الشائعات على مواقع التواصل، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية للمواطنين بمخاطر الشائعات على مواقع التواصل.