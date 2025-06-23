شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الضرر الأكبر بالمواقع النووية الإيرانية وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومى ظهر اليوم فى البيت الأبيض.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك أضرار جسيمة لحقت بالمواقع النووية في إيران، كما تظهر صور الأقمار الصناعية.

وأضاف ترامب "الضرر الأكبر الذى لحق بالمواقع النووية فى إيران وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض".