شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيراني: الموجة 21 من عملية الوعد الصادق3 ضد إسرائيل ستبدأ قريبا والان مع تفاصيل الخبر

أفاد قبل قليل، الحرس الثورى الإيراني، أن الموجة 21 من عملية "الوعد الصادق3" ضد إسرائيل ستبدأ قريبا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وكالة إيرنا الإيرانية، قد أعلنت قبل قليل، أن الصاروخ الذى وصل إلى إسرائيل قبل قليل مصدره اليمن.