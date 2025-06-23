شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيراني: الموجة 21 من عملية الوعد الصادق3 ضد إسرائيل ستبدأ قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالإثنين، 23 يونيو 2025 04:07 ص
أفاد قبل قليل، الحرس الثورى الإيراني، أن الموجة 21 من عملية "الوعد الصادق3" ضد إسرائيل ستبدأ قريبا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وكانت وكالة إيرنا الإيرانية، قد أعلنت قبل قليل، أن الصاروخ الذى وصل إلى إسرائيل قبل قليل مصدره اليمن.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز