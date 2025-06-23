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الحرس الثورى الإيراني: الموجة 21 من عملية الوعد الصادق3 ضد إسرائيل ستبدأ قريبا

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الحرس الثورى الإيراني: الموجة 21 من عملية الوعد الصادق3 ضد إسرائيل ستبدأ قريبا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الإثنين، 23 يونيو 2025 04:07 ص

أفاد قبل قليل، الحرس الثورى الإيراني، أن الموجة 21 من عملية "الوعد الصادق3" ضد إسرائيل ستبدأ قريبا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وكالة إيرنا الإيرانية، قد أعلنت قبل قليل، أن الصاروخ الذى وصل إلى إسرائيل قبل قليل مصدره اليمن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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