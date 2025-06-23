شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة مهر الإيرانية: الدفاعات الجوية تستأنف نشاطها شمالى العاصمة طهران والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة مهر الإيرانية قبل قليل، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تستأنف نشاطها شمالى العاصمة طهران، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وسائل اعلام إيرانية، قد أفادت قبل قليل، بوقوع غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقع بارشين العسكرى جنوب شرقى العاصمة الإيرانية طهران.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن قبل قليل، عن تنفيذهم الآن ضربات على أهداف عسكرية داخل الأراضى الإيرانية.