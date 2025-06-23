شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حديقة الأزبكية بالقاهرة تعود للحياة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تشهد حديقة الأزبكية وسط القاهرة أعمال التطوير ضمن جهود استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، كما يتم إنشاء أكشاك سور الأزبكية لنقل باعة الكتب إليها وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

وفى السياق، أكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.



اعمال تطوير حديقة الأزبكية



اعمال تطوير حديقة الأزبكية



اعمال تطوير حديقة الأزبكية