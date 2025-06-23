شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: ننفذ الآن ضربات على أهداف عسكرية داخل إيران والان مع تفاصيل الخبر

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن تنفيذهم الآن ضربات على أهداف عسكرية داخل الأراضى الإيرانية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت قبل قليل، بسماع دوى انفجارات مع تفعيل الدفاعات الجوية فى كل من غرب ووسط العاصمة الإيرانية طهران.