شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيرانى: غارات إسرائيلية تستهدف موقع بارشين العسكرى جنوب شرقى طهران والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل اعلام إيرانية، قبل قليل، بوقوع غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقع بارشين العسكرى جنوب شرقى العاصمة الإيرانية طهران، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن قبل قليل، عن تنفيذهم الآن ضربات على أهداف عسكرية داخل الأراضى الإيرانية.