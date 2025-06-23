شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن ويحجب عنقود الثريا فجر اليوم فى ظاهرة فلكية استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد سماء مصر والسعودية فجر اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، ظاهرة فلكية استثنائية حين يلتقي هلال القمر المتناقص بعنقود النجوم الشهير الثريا المعروف في التراث العربي باسم "الشقيقات السبع"، وقبل شروق الشمس سيكون من الممكن رؤية هذا اللقاء البديع، حيث يلوح الهلال الرقيق منخفضاً في الأفق الشرقي ويبدو قريباً جداً من تجمع صغير من النجوم الزرقاء المتلألئة، يُشبه عنقود عنب مضيء يسبح في الفجر الصامت.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها: لكن ما يجعل هذا الحدث أكثر تميزاً هو أن القمر لن يمر بجانب الثريا فقط بل سيعبر أمامها ويحجب بعضاً من نجومها في ظاهرة تعرف بالاحتجاب، ستختفي تلك النجوم الواحدة تلو الأخرى خلف حافة القمر في عرض بصري رائع يترك أثرًا عميقًا في الذاكرة. يعد هذا الاحتجاب من الظواهر النادرة إذ يعتمد توقيته وموقعه على علاقة دقيقة بين مدار القمر وموقع العنقود النجمي في كوكبة الثور.

سيكون من الممكن رصد هذا المشهد في جميع مناطق السعودية، من الرياض إلى جدة، ومن المدينة إلى تبوك، بين الساعة 4:15 و5:00 صباحاً تقريباً وستكون الرؤية أوضح في الأماكن ذات الأفق الشرقي المكشوف والبعيدة عن أضواء المدن. والأفضل لمن يملك منظاراً أو تلسكوباً صغيراً حيث ستكون الفرصة مثالية لمشاهدة تفاصيل الاحتجاب لحظة بلحظة، ورؤية الضوء الخافت الرقيق المعروف باسم “ضوء الأرض" على الجزء المظلم من الهلال وهو يضفي مزيداً من الجمال والغموض على المشهد.

أما عن بقية دول الوطن العربي فستكون فرصة رصد هذا الاقتران والاحتجاب ممكنة في عدة مناطق تمتد من شمال إفريقيا وحتى المشرق العربي لكن توقيت الظاهرة قد تختلف قليلاً حسب الموقع الجغرافي لكل دولة.

الثريا التي لطالما استدل بها العرب على تغير الفصول ليست مجرد مجموعة من النجوم الجميلة بل هي عنقود نجمي حقيقي يضم أكثر من ألف نجم ويمكن رؤية نحو سبعة منها بالعين المجردة في الليالي الصافية. وجود القمر بالقرب منها، وفي وضعية احتجاب، يجعل من هذا الحدث مناسبة رائعة للمراقبة والتأمل وربما التصوير لمن يهوى التقاط لحظات السماء النادرة.

إن مشهد هلال القمر يحتضن الثريا ثم يخفيها خلفه هو تذكير صامت بعظمة الكون وتناغمه وبأن هناك دوماً لحظات تشرق في السماء قبل أن تشرق الشمس وفي زمن يزدحم بالضجيج تبقى السماء تقدم لنا عروضها الساحرة لمن يرفع رأسه ويتأمل.

فلا تفوت هذا اللقاء الفلكي المذهل حيث يلتقي هلال القمر بنجوم الثريا في عرض سماوي لمن استيقظ مبكرا ويحب أن يبدأ يومه برؤية لا تنسى من تاريخ السماء.