شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعتقل عناصر من المخابرات الأوكرانية خططوا لمهاجمة مصنع طائرات فى أصفهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عناصر من المخابرات الأوكرانية خططوا لمهاجمة مصنع طائرات في أصفهان.

أعلنت الشرطة الإيرانية أنها تمكنت من إسقاط 16 طائرة مسيّرة إسرائيلية خلال الأيام الماضية، وإلقاء القبض على 24 عميلا يعملون لصالح الموساد الصهيوني في غربي طهران.

وقالت شبكة "سى إن إن" عن مصادر أمريكية إن القاذفات لم تلق قنابل خارقة للتحصينات على منشأة أصفهان خلافا لفوردو ونطنز.

وأكدت أن "منشآت أصفهان يرجح أنها لا تزال سليمة ويجب التعامل معها لمنع تطوير أسلحة نووية".

وأشارت إلى أن هناك "احتمال النجاح في أصفهان خلال المناقشات قبل تنفيذ الضربة كان محل شك أكبر من فوردو".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، إن مداخل أنفاق في مجمع أصفهان النووي الإيراني مترامي الأطراف، تضررت خلال غارات عسكرية أمريكية ليلاً.

وأضافت الوكالة: "تأكدنا من تضرر مداخل أنفاق تحت الأرض في الموقع".

وكان مسؤولون قالوا قبل هجوم إسرائيل على إيران في 13 يونيو إن معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب كان مخزناً تحت الأرض في أصفهان.