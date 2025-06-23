شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس عن مسؤول أمريكى: ويتكوف أكد أن واشنطن لا تزال تسعى لحل دبلوماسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالإثنين، 23 يونيو 2025 01:27 ص
أفادت وكالة أكسيوس الأمريكية عن مسؤول أمريكي، قبل قليل، أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، أكد أن واشنطن لا تزال تسعى لحل دبلوماسي وتريد من طهران العودة للمفاوضات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
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