شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: استهدفنا بنجاح مطار بن جوريون ومركز البحوث البيولوجية ومراكز السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت القوات المسلحة الإيرانية، قبل قليل، بأن الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 3" استهدفت بنجاح 3 مراكز استراتيجية إسرائيلية، مطار بن جوريون ومركز البحوث البيولوجية ومراكز السيطرة والقيادة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.