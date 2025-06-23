شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: استهدفنا بنجاح مطار بن جوريون ومركز البحوث البيولوجية ومراكز السيطرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالإثنين، 23 يونيو 2025 01:23 ص
أفادت القوات المسلحة الإيرانية، قبل قليل، بأن الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 3" استهدفت بنجاح 3 مراكز استراتيجية إسرائيلية، مطار بن جوريون ومركز البحوث البيولوجية ومراكز السيطرة والقيادة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
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