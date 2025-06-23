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إيران: استهدفنا بنجاح مطار بن جوريون ومركز البحوث البيولوجية ومراكز السيطرة

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إيران: استهدفنا بنجاح مطار بن جوريون ومركز البحوث البيولوجية ومراكز السيطرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الإثنين، 23 يونيو 2025 01:23 ص

أفادت القوات المسلحة الإيرانية، قبل قليل، بأن الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 3" استهدفت بنجاح 3 مراكز استراتيجية إسرائيلية، مطار بن جوريون ومركز البحوث البيولوجية ومراكز السيطرة والقيادة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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