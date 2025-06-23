شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: منشأة أصفهان النووية الإيرانية يرجح أنها لا تزال سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة "سى إن إن" عن مصادر أمريكية إن القاذفات لم تلق قنابل خارقة للتحصينات على منشأة أصفهان خلافا لفوردو ونطنز.

وأكدت أن "منشآت أصفهان يرجح أنها لا تزال سليمة ويجب التعامل معها لمنع تطوير أسلحة نووية".

وأشارت إلى أن هناك "احتمال النجاح في أصفهان خلال المناقشات قبل تنفيذ الضربة كان محل شك أكبر من فوردو".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، إن مداخل أنفاق في مجمع أصفهان النووي الإيراني مترامي الأطراف، تضررت خلال غارات عسكرية أمريكية ليلاً.

وأضافت الوكالة: "تأكدنا من تضرر مداخل أنفاق تحت الأرض في الموقع".

وكان مسؤولون قالوا قبل هجوم إسرائيل على إيران في 13 يونيو إن معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب كان مخزناً تحت الأرض في أصفهان.