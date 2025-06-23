شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: جماعات تدعمها إيران تستعد لمهاجمة قواعد أمريكية بالعراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسئولين أمريكيين إن هناك جماعات تدعمها إيران تستعد لمهاجمة قواعد أمريكية بالعراق وربما سوريا.

وأكدت الصحيفة أن هناك جماعات تدعمها إيران امتنعت حتى الآن عن أى هجوم ومسئولون عراقيون يعملون لثنيها.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -نقلا عن مصدر مطلع- أنه لم يعد لإسرائيل ما يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية بعد ضربات الليلة الماضية.

قال رئيس أركان جيش الاحتلال إن الحملة العسكرية مستمرة ولا يزال لديهم أهداف يتعين ضربها وأخرى يجب إكمالها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقتحم الحرم القدسي وتوجه لحائط البراق "لأداء صلوات شكر لله على مساعدته في تحقيق "النصر الكامل" على إيران وأذرعها، بعد الضربة الأمريكية في إيران".

وقد أشاد بنيامين نتنياهو بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من صباح الأحد، وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق "السلام من خلال القوة".